Informations pratiques

Gavaudun

Exposition artistique

Salle des Fêtes Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-27

Poteries, peintures, photos, bijoux, cyanotypes…

Poteries, peintures, photos, bijoux, cyanotypes… .

Salle des Fêtes Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine fetegavaudun@gmail.com

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English : Exposition artistique

Pottery, paintings, photographs, jewelry, cyanotypes…

L’événement Exposition artistique Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides