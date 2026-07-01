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AGENDA · Gavaudun

Exposition artistique Gavaudun

lundi 27 juillet 2026 · Gavaudun

Exposition artistique Gavaudun

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
47150 Gavaudun
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Gavaudun

Exposition artistique

Salle des Fêtes Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-07-27

Poteries, peintures, photos, bijoux, cyanotypes…
Poteries, peintures, photos, bijoux, cyanotypes…   .

Salle des Fêtes Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   fetegavaudun@gmail.com

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English : Exposition artistique

Pottery, paintings, photographs, jewelry, cyanotypes…

L’événement Exposition artistique Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides

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