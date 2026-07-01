AGENDA · Gavaudun
Exposition artistique Gavaudun
lundi 27 juillet 2026 · Gavaudun
Informations pratiques
Gavaudun
Exposition artistique
Salle des Fêtes Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-27
Poteries, peintures, photos, bijoux, cyanotypes…
Poteries, peintures, photos, bijoux, cyanotypes… .
Salle des Fêtes Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine fetegavaudun@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition artistique
Pottery, paintings, photographs, jewelry, cyanotypes…
L’événement Exposition artistique Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Gavaudun (Lot-et-Garonne)
- Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun 22 juillet 2026
- Soirée contée Gavaudun 22 juillet 2026
- Concert connaissance des jeunes interprètes Héloïse Houzé & Rodolphe Menguy Gavaudun 23 juillet 2026
- Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun 31 juillet 2026
- Ateliers interactifs calligraphie et héraldique Gavaudun 6 août 2026