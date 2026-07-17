Exposition artistique, salon d’automne – Art et Amitié, Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal, Senlis
mercredi 30 septembre 2026 · Prieuré Saint-Maurice - entrée par le Parc du Château Royal · Senlis
Informations pratiques
Exposition artistique, salon d’automne – Art et Amitié 30 septembre – 4 octobre Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T11:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Exposition artistique – Salon automne des arts
Association Art et Amitié
Art & Amitié, association senlisienne d’artistes, vous présente son salon Automne des Arts – Senlis, dédié exclusivement aux petits formats (30 x 30 cm maximum).
Rendez-vous récurrent d’une trentaine d’artistes pour vous faire partager leurs créations de tous styles et de toutes techniques : peintures, aquarelles, pastels, photographies, sculptures…
Des démonstrations seront proposées par les artistes.
Une partie de l’exposition sera consacré à un hommage à Henri de Toulouse Lautrec.
Entrée libre et gratuite.
Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal
Place du Parvis Notre-Dame, 60300 SENLIS
(Le Prieuré Saint-Maurice a également une entrée par l’impasse Baumé.)
Oise
Hauts-de-France
Plus d’informations sur notre site internet ou notre page Facebook.
Prieuré Saint-Maurice – entrée par le Parc du Château Royal Place du Parvis Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Le Prieuré Saint-Maurice a également une entrée par l’impasse Baumé.
Art & Amitié, association senlisienne d’artistes, vous présente son salon Automne des Arts – Senlis, dédié exclusivement aux petits formats (30 x 30 cm maximum).
Art et Amitié – Elodie Givaudan
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