Exposition ARTnimal Les animaux dans l’art Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Exposition ARTnimal Les animaux dans l’art

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-11-02

Qu’ils soient sauvages, apprivoisés, domestiques, à la campagne ou en ville, les animaux sont partout dans notre environnement. Et les artistes comme François Pompon, Rosa Bonheur ou Antoine-Louis Barye aiment à les représenter, en peinture, en sculpture, mais aussi dans les arts décoratifs et les objets du quotidien. Du 16ème au 21ème siècle, les animaux dans l’art de l’exposition sont témoins de l’évolution du rapport que nous humains avons entretenu et entretenons toujours avec le règne animal.

L’exposition est accessible au plus grand nombre, et notamment aux familles, grâce à plusieurs dispositifs de médiation et à un espace dédié aux enfants.

Conférences, évènements, visites-ateliers pour les scolaires, visites guidées pour les groupes viendront ponctuer l’exposition sur toute sa durée pour découvrir, à travers l’art, la longue histoire d’amitiés, d’inimitiés et d’apprivoisement réciproque qui nous lie aux animaux. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Exposition ARTnimal Les animaux dans l’art

L’événement Exposition ARTnimal Les animaux dans l’art Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)