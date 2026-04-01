Nocturne Artisanat et Gastronomie Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Nocturne Artisanat et Gastronomie

Centre-ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Nouvelle édition de la nocturne Artisanat et Gastronomie .

Cette année, l’événement se concentre uniquement sur le Boulevard de la République, qui sera fermé à la circulation dès 15h pour laisser place à une soirée festive en plein cœur de ville.

Les commerces du centre-ville seront ouverts plus tard et proposeront leurs propres animations.

Au programme

– 18h jeux géants, mur d’escalade et trampoline à l’ICOSNE Café

– 18h30 démonstration de trampoline par ACRO CLUB

– 19h15 danse avec Up2Dance

– 20h concert du groupe Vitazik au Trop’

Commerces, musique, animations, restauration… tout est réuni pour faire de cette soirée un moment convivial et fédérateur. .

Centre-ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 70 37

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English : Nocturne Artisanat et Gastronomie

L’événement Nocturne Artisanat et Gastronomie Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire