Nocturne Artisanat et Gastronomie Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire
Nocturne Artisanat et Gastronomie Centre-ville Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 24 avril 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Nocturne Artisanat et Gastronomie
Centre-ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Nouvelle édition de la nocturne Artisanat et Gastronomie .
Cette année, l’événement se concentre uniquement sur le Boulevard de la République, qui sera fermé à la circulation dès 15h pour laisser place à une soirée festive en plein cœur de ville.
Les commerces du centre-ville seront ouverts plus tard et proposeront leurs propres animations.
Au programme
– 18h jeux géants, mur d’escalade et trampoline à l’ICOSNE Café
– 18h30 démonstration de trampoline par ACRO CLUB
– 19h15 danse avec Up2Dance
– 20h concert du groupe Vitazik au Trop’
Commerces, musique, animations, restauration… tout est réuni pour faire de cette soirée un moment convivial et fédérateur. .
Centre-ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 70 37
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English : Nocturne Artisanat et Gastronomie
L’événement Nocturne Artisanat et Gastronomie Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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