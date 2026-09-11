Exposition : arts et traditions populaires, Église Saint-Vincent de Coussan, Marmande

Informations pratiques

Exposition : arts et traditions populaires 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent de Coussan Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le hameau de Coussan, quartier de Marmande, à travers son histoire, sa vie quotidienne et la manière dont ses habitants ont su faire face aux inondations de la Garonne.

Église Saint-Vincent de Coussan Le Bourg, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église de Saint-Vincent de Coussan repose sûrement sur des fondations romane du XIIe siècle. Son choeur et son portail datent eux du XVIe siècle, avec des travaux datés en 1520 et 1564.

L’édifice subit ensuite une série de réparations au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les voûtes du choeur, des chapelles et de la croisée sont construites entre 1864 et 1866, les voûtes de la nef en 1870, et le clocher de Charles Bouillet en 1897 complète le tout.

Découvrez le hameau de Coussan, quartier de Marmande, son histoire, sa vie quotidienne, sa résilience face aux inondations de Garonne

© Mairie de Marmande