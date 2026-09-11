Exposition : arts et traditions populaires, Église Saint-Vincent de Coussan, Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent de Coussan · Marmande
Informations pratiques
Exposition : arts et traditions populaires 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent de Coussan Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le hameau de Coussan, quartier de Marmande, à travers son histoire, sa vie quotidienne et la manière dont ses habitants ont su faire face aux inondations de la Garonne.
Église Saint-Vincent de Coussan Le Bourg, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église de Saint-Vincent de Coussan repose sûrement sur des fondations romane du XIIe siècle. Son choeur et son portail datent eux du XVIe siècle, avec des travaux datés en 1520 et 1564.
L’édifice subit ensuite une série de réparations au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les voûtes du choeur, des chapelles et de la croisée sont construites entre 1864 et 1866, les voûtes de la nef en 1870, et le clocher de Charles Bouillet en 1897 complète le tout.
Découvrez le hameau de Coussan, quartier de Marmande, son histoire, sa vie quotidienne, sa résilience face aux inondations de Garonne
© Mairie de Marmande
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Rentrée Littéraire participative à la Médiathèque Rue de la République Marmande 11 septembre 2026
- Grand Prix de la Tomate Marmande 13 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques, Musée Albert Marzelles, Marmande 18 septembre 2026
- La Clef des Chefs Tiers-Lieu CésaME Marmande 19 septembre 2026
- Visite commentée : arts et traditions populaires, Maison de quartier de Coussan, Marmande 19 septembre 2026