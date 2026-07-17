Exposition – atelier de calligraphie, Douves Château de Beynes, Beynes
samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes
Informations pratiques
Exposition – atelier de calligraphie 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette animation s’inscrit dans le cadre du dispositif « C’est mon Patrimoine ». Au cours d’ateliers sur les temps periscolaires, les enfants ont été initiés à l’art de l’enluminure au Moyen Âge.
Atelier le samedi après-midi, exposition le dimanche.
Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Découverte de la calligraphie
©Ville de Beynes
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