Exposition – atelier de calligraphie, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Exposition – atelier de calligraphie 19 et 20 septembre Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette animation s’inscrit dans le cadre du dispositif « C’est mon Patrimoine ». Au cours d’ateliers sur les temps periscolaires, les enfants ont été initiés à l’art de l’enluminure au Moyen Âge.

Atelier le samedi après-midi, exposition le dimanche.

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Découverte de la calligraphie

©Ville de Beynes