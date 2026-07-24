Informations pratiques

Giffaumont-Champaubert

Exposition Atelier des Grands Lacs

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:30:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition 2026 Atelier des Grands Lacs

Maison du Lac à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert

Du 1er aout au 16 aout 2026 de 13h30 à 20h00

Entrèe LibreTout public

Exposition 2026 Atelier des Grands Lacs

Maison du Lac à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert

Du 1er août au 16 août 2026 de 13h30 à 20h00

Entrèe Libre .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 84 60 49 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Atelier des Grands Lacs

Exhibition 2026 Great Lakes Workshop

Maison du Lac at the Giffaumont-Champaubert Water Sports Center

August 1–16, 2026, from 1:30 p.m. to 8:00 p.m.

Free admission

L’événement Exposition Atelier des Grands Lacs Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne