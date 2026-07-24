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AGENDA · Giffaumont-Champaubert

Exposition Atelier des Grands Lacs Giffaumont-Champaubert

samedi 1 août 2026 · Giffaumont-Champaubert

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Station Nautique
Ville
51290 Giffaumont-Champaubert
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Giffaumont-Champaubert

Exposition Atelier des Grands Lacs

Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Exposition 2026 Atelier des Grands Lacs
Maison du Lac à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert
Du 1er aout au 16 aout 2026 de 13h30 à 20h00
Entrèe LibreTout public
Exposition 2026 Atelier des Grands Lacs
Maison du Lac à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert
Du 1er août au 16 août 2026 de 13h30 à 20h00
Entrèe Libre   .

Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 84 60 49 58 

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English : Exposition Atelier des Grands Lacs

Exhibition 2026 Great Lakes Workshop
Maison du Lac at the Giffaumont-Champaubert Water Sports Center
August 1–16, 2026, from 1:30 p.m. to 8:00 p.m.
Free admission

L’événement Exposition Atelier des Grands Lacs Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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