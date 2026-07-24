Exposition Atelier des Grands Lacs Giffaumont-Champaubert
samedi 1 août 2026 · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
Giffaumont-Champaubert
Exposition Atelier des Grands Lacs
Station Nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition 2026 Atelier des Grands Lacs
Maison du Lac à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert
Du 1er aout au 16 aout 2026 de 13h30 à 20h00
Entrèe LibreTout public
Exposition 2026 Atelier des Grands Lacs
Maison du Lac à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert
Du 1er août au 16 août 2026 de 13h30 à 20h00
Entrèe Libre .
Station Nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 84 60 49 58
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English : Exposition Atelier des Grands Lacs
Exhibition 2026 Great Lakes Workshop
Maison du Lac at the Giffaumont-Champaubert Water Sports Center
August 1–16, 2026, from 1:30 p.m. to 8:00 p.m.
Free admission
L’événement Exposition Atelier des Grands Lacs Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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