Exposition Atelier Maiffret Point bar Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Exposition Atelier Maiffret

Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 08:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition vente de dessins et de peintures e l’Atelier Maiffret au Point-Bar, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, venez découvrir une sélection d’œuvres originales. Au plaisir de vous accueillir et de partager avec vous cet univers artistique.

Du 20 juillet au 30 août 2026

Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h

Point-Bar 23, place du Marché

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye .

Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté pointbar89@gmail.com

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English : Exposition Atelier Maiffret

L’événement Exposition Atelier Maiffret Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !