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AGENDA · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Exposition Atelier Maiffret Point bar Saint-Sauveur-en-Puisaye

lundi 20 juillet 2026 · Point bar · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Point bar
Adresse
Place du Marché
Ville
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Exposition Atelier Maiffret

Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 08:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Exposition vente de dessins et de peintures e l’Atelier Maiffret au Point-Bar, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, venez découvrir une sélection d’œuvres originales. Au plaisir de vous accueillir et de partager avec vous cet univers artistique.
Du 20 juillet au 30 août 2026
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h
Point-Bar 23, place du Marché
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye   .

Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   pointbar89@gmail.com

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English : Exposition Atelier Maiffret

L’événement Exposition Atelier Maiffret Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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