Exposition Atelier Maiffret Point bar Saint-Sauveur-en-Puisaye
lundi 20 juillet 2026 · Point bar · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Exposition Atelier Maiffret
Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 08:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition vente de dessins et de peintures e l’Atelier Maiffret au Point-Bar, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, venez découvrir une sélection d’œuvres originales. Au plaisir de vous accueillir et de partager avec vous cet univers artistique.
Du 20 juillet au 30 août 2026
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h
Point-Bar 23, place du Marché
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye .
Point bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté pointbar89@gmail.com
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English : Exposition Atelier Maiffret
L’événement Exposition Atelier Maiffret Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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