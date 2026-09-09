AGENDA · Alès
Exposition “Ateliers Bleu Cyan”, Espace André Chamson, Alès
mardi 29 septembre 2026 · Espace André Chamson · Alès
Informations pratiques
Exposition “Ateliers Bleu Cyan” 29 septembre – 8 octobre Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T14:00:00+02:00 – 2026-09-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Vernissage mardi 29 septembre à 18h.
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 07 42 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 73 60 07 »}]
Œuvres des patients du CATTP de l’hôpital d’Alès, présentées par l’association Sauto Cabre.
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