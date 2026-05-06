Exposition « Au bord du terrain » par Enzo Roulleau-Bret à l’Espace culturel Maurice Utrillo Espace culturel Maurice Utrillo Saint-Denis
Exposition « Au bord du terrain » par Enzo Roulleau-Bret à l’Espace culturel Maurice Utrillo Espace culturel Maurice Utrillo Saint-Denis samedi 6 juin 2026.
Au bord du terrain présente une série de peintures de grands formats réalisée au cours d’une année de résidence à Pierrefitte-sur-Seine. Elle montre les paysages sportifs urbains, les bords des terrains et des city-stades, découverts, croisés et recensés sur le territoire. C’est un hommage à toutes les infrastructures du quotidien, à côté desquelles on passe, et où nous attendons notre tour pour rejoindre la partie. L’exposition recrée l’architecture d’un city-stade : les peintures deviennent les cloisons du stade. Ainsi, supporters, joueurs et public se mêlent et se confondent.
Vernissage de fin de résidence d’Enzo Roulleau-Bret, suivi d’une visite guidée par l’artiste à 16h45, puis d’un mini-match au city stade.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre sans inscription préalable (150 personnes pour la jauge).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
Espace culturel Maurice Utrillo Place Jean Jaurès 93200 L’Espace culturel Maurice Utrillo se situe dans la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine.Saint-Denis
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