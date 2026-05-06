Au bord du terrain présente une série de peintures de grands formats réalisée au cours d’une année de résidence à Pierrefitte-sur-Seine. Elle montre les paysages sportifs urbains, les bords des terrains et des city-stades, découverts, croisés et recensés sur le territoire. C’est un hommage à toutes les infrastructures du quotidien, à côté desquelles on passe, et où nous attendons notre tour pour rejoindre la partie. L’exposition recrée l’architecture d’un city-stade : les peintures deviennent les cloisons du stade. Ainsi, supporters, joueurs et public se mêlent et se confondent.

Vernissage de fin de résidence d’Enzo Roulleau-Bret, suivi d’une visite guidée par l’artiste à 16h45, puis d’un mini-match au city stade.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre sans inscription préalable (150 personnes pour la jauge).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Espace culturel Maurice Utrillo Place Jean Jaurès 93200 L’Espace culturel Maurice Utrillo se situe dans la commune déléguée de Pierrefitte-sur-Seine.Saint-Denis



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