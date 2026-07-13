Exposition au Moulin à tan Moulin à Tan Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Druyes-les-Belles-Fontaines

Exposition au Moulin à tan

Moulin à Tan 11 Rue Chanzy Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposition au Moulin à tan, de nombreux artistes à découvrir à Druyes-les-Belles-Fontaines.

Peintures Céramiques:

Myriam CHARDONNET Brigitte MILLOT

Jocelyne CORNET Lyes PATTYN

Chantal JACOUX et

Colette THIEBAULT Grès anciens de Puisaye

Sidonie VISKOVIC

Sculptures:

GARY et Claude JACOUX

Arts et décors sans frontières .

Tous les jours 15 à 19 h entrée libre .

Moulin à Tan 11 Rue Chanzy Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 90 72 chantalmillot@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition au Moulin à tan

L’événement Exposition au Moulin à tan Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !