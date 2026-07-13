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AGENDA · Druyes-les-Belles-Fontaines

Exposition au Moulin à tan Moulin à Tan Druyes-les-Belles-Fontaines

lundi 13 juillet 2026 · Moulin à Tan · Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Moulin à Tan
Adresse
11 Rue Chanzy
Ville
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
Département
Yonne
Tarif

Druyes-les-Belles-Fontaines

Exposition au Moulin à tan

Moulin à Tan 11 Rue Chanzy Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Exposition au Moulin à tan, de nombreux artistes à découvrir à Druyes-les-Belles-Fontaines.
Peintures Céramiques:
Myriam CHARDONNET Brigitte MILLOT
Jocelyne CORNET Lyes PATTYN
Chantal JACOUX et
Colette THIEBAULT Grès anciens de Puisaye
Sidonie VISKOVIC
Sculptures:
GARY et Claude JACOUX
Arts et décors sans frontières .
Tous les jours 15 à 19 h entrée libre   .

Moulin à Tan 11 Rue Chanzy Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 90 72  chantalmillot@wanadoo.fr

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English : Exposition au Moulin à tan

L’événement Exposition au Moulin à tan Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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