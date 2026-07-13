Exposition au Moulin à tan Moulin à Tan Druyes-les-Belles-Fontaines
lundi 13 juillet 2026 · Moulin à Tan · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Exposition au Moulin à tan
Moulin à Tan 11 Rue Chanzy Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition au Moulin à tan, de nombreux artistes à découvrir à Druyes-les-Belles-Fontaines.
Peintures Céramiques:
Myriam CHARDONNET Brigitte MILLOT
Jocelyne CORNET Lyes PATTYN
Chantal JACOUX et
Colette THIEBAULT Grès anciens de Puisaye
Sidonie VISKOVIC
Sculptures:
GARY et Claude JACOUX
Arts et décors sans frontières .
Tous les jours 15 à 19 h entrée libre .
Moulin à Tan 11 Rue Chanzy Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 53 90 72 chantalmillot@wanadoo.fr
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English : Exposition au Moulin à tan
L’événement Exposition au Moulin à tan Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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