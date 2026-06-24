Exposition Augures Mathématiques Amiens

Amiens

Exposition Augures Mathématiques

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-29

Invitation d’une œuvre manifeste, dans la tradition des artistes visuels jouant de la transparence du bâtiment depuis 1966, Les Augures Mathématiques déploient le paysage d’une Maison de la Culture et de la Nature pour demain.

Produite pour le Louvre-Lens, reprise dans le cadre d’un nouveau partenariat entre Le Fresnoy — Studio national des arts contemporains avec la MCA, cette installation immersive fait émerger des formes inspirées des dynamiques du vivant — racines, nuages, lichens.

Entre rigueur scientifique et puissance poétique, Hicham Berrada compose des mondes possibles , des écosystèmes en devenir où la nature se génère, se transforme, s’invente.

Vernissage le 29/09 à 18h

En partenariat avec le Fresnoy

Invitation d’une œuvre manifeste, dans la tradition des artistes visuels jouant de la transparence du bâtiment depuis 1966, Les Augures Mathématiques déploient le paysage d’une Maison de la Culture et de la Nature pour demain.

Produite pour le Louvre-Lens, reprise dans le cadre d’un nouveau partenariat entre Le Fresnoy — Studio national des arts contemporains avec la MCA, cette installation immersive fait émerger des formes inspirées des dynamiques du vivant — racines, nuages, lichens.

Entre rigueur scientifique et puissance poétique, Hicham Berrada compose des mondes possibles , des écosystèmes en devenir où la nature se génère, se transforme, s’invente.

Vernissage le 29/09 à 18h

En partenariat avec le Fresnoy .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

A manifesto-like work, in the tradition of visual artists who have been playing with the building’s transparency since 1966, *Les Augures Mathématiques* unfolds the landscape of a future Maison de la Culture et de la Nature.

Produced for the Louvre-Lens and presented as part of a new partnership between Le Fresnoy—National Studio for Contemporary Arts and the MCA, this immersive installation brings forth forms inspired by the dynamics of living things—roots, clouds, lichens.

Blending scientific rigor with poetic power, Hicham Berrada composes “possible worlds”—ecosystems in the making where nature generates itself, transforms, and reinvents itself.

Opening reception on September 29 at 6 p.m.

In partnership with Le Fresnoy

L’événement Exposition Augures Mathématiques Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS