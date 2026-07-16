Informations pratiques

Langeac

Exposition autos, motos, camions et tracteurs

Champ de fêtes Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Expositions d’autos, motos, camions et tracteurs sur le champ de fêtes de Langeac. Vous pourrez aussi retrouver une exposition vente de voitures de particulier à particulier et un vide-garage, tout cela avec une animation musicale et des food trucks.

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Champ de fêtes Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 66 42 45 lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

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English :

Exhibitions of cars, motorcycles, trucks, and tractors at the Langeac fairgrounds. You’ll also find a car sale featuring vehicles from private sellers and a garage sale, all accompanied by live music and food trucks.

L’événement Exposition autos, motos, camions et tracteurs Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier