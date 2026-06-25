Exposition BD à la Maison de la Culture VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES Amiens

Informations pratiques

Amiens

Exposition BD à la Maison de la Culture VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 18:00:00

fin : 2027-06-03

Date(s) :

2027-06-03

VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES

JOE SACCO

JEU 3 JUIN 2027 · 18H

MAISON DE LA CULTURE

L’auteur de bande dessinée américain Joe Sacco, plusieurs fois récompensé par les prestigieux Eisner Awards, est considéré à juste titre comme le précurseur du BD-journalisme. Au fil de sa carrière, le récit dessiné croise le documentaire pour couvrir de manière inédite les grands conflits mondiaux des années 90 à nos jours. Ayant passé sa jeunesse en Australie et marqué par les cérémonies qui entourent la commémoration de la bataille de la Somme et de l’assaut du 1er juillet 1916 par les troupes du Commonwealth, Joe Sacco s’est également penché sur ce morceau d’Histoire qui a rendu tristement célèbre notre département dans le monde entier. Sous le format d’un leporello, longue bande de dessin sans texte, il en retrace les étapes du premier jour et plonge le visiteur dans une expérience de lecture d’images universelle, profondément immersive et sensible.

Mise en regard avec d’autres œuvres de l’artiste, c’est à la double rencontre de la mémoire, de l’engagement et du génie que vous invite cette exposition préparée en partenariat avec les Rendez-vous de la Bande Dessinée et On a marché sur la bulle.

Dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens

En partenariat avec On a marché sur la bullle

JEU 3 JUIN 2027 • 18H

Exposition

Maison de la Culture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES

JOE SACCO

JEU 3 JUIN 2027 · 18H

MAISON DE LA CULTURE

L’auteur de bande dessinée américain Joe Sacco, plusieurs fois récompensé par les prestigieux Eisner Awards, est considéré à juste titre comme le précurseur du BD-journalisme. Au fil de sa carrière, le récit dessiné croise le documentaire pour couvrir de manière inédite les grands conflits mondiaux des années 90 à nos jours. Ayant passé sa jeunesse en Australie et marqué par les cérémonies qui entourent la commémoration de la bataille de la Somme et de l’assaut du 1er juillet 1916 par les troupes du Commonwealth, Joe Sacco s’est également penché sur ce morceau d’Histoire qui a rendu tristement célèbre notre département dans le monde entier. Sous le format d’un leporello, longue bande de dessin sans texte, il en retrace les étapes du premier jour et plonge le visiteur dans une expérience de lecture d’images universelle, profondément immersive et sensible.

Mise en regard avec d’autres œuvres de l’artiste, c’est à la double rencontre de la mémoire, de l’engagement et du génie que vous invite cette exposition préparée en partenariat avec les Rendez-vous de la Bande Dessinée et On a marché sur la bulle.

Dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens

En partenariat avec On a marché sur la bullle

JEU 3 JUIN 2027 • 18H

Exposition

Maison de la Culture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

OPENING RECEPTION | THE FIRST DAY OF THE BATTLE OF THE SOMME AND OTHER WORKS

JOE SACCO

THURSDAY, JUNE 3, 2027, 7:00 PM

MAISON DE LA CULTURE

American comic book artist Joe Sacco, a multiple winner of the prestigious Eisner Awards, is rightly considered the pioneer of graphic journalism. Throughout his career, he has blended graphic storytelling with documentary techniques to provide unique coverage of major global conflicts from the 1990s to the present day. Having spent his youth in Australia and deeply affected by the ceremonies surrounding the commemoration of the Battle of the Somme and the July 1, 1916, assault by Commonwealth troops, Joe Sacco has also turned his attention to this chapter of history that has made our department infamous throughout the world. In the form of a leporello—a long, text-free comic strip—he retraces the events of that first day and immerses the visitor in a universal, deeply immersive, and sensitive visual experience.

Presented alongside other works by the artist, this exhibition—preparedin partnership with Les Rendez-vous de la Bande Dessinée and On a marché sur la bulle.

As part of Les Rendez-vous de la Bande Dessinée in Amiens

In partnership with On a marché sur la bulle

THURSDAY, JUNE 3, 2027, AT 6 PM

Exhibition

Maison de la Culture

Free admission, subject to availability

Reservations for members

Thursday, June 11

Reservations for the general public

Wednesday, September 2

L’événement Exposition BD à la Maison de la Culture VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS