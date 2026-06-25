Exposition BD à la Maison de la Culture VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES Amiens
jeudi 3 juin 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Exposition BD à la Maison de la Culture VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-03 18:00:00
fin : 2027-06-03
Date(s) :
2027-06-03
VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES
JOE SACCO
JEU 3 JUIN 2027 · 18H
MAISON DE LA CULTURE
L’auteur de bande dessinée américain Joe Sacco, plusieurs fois récompensé par les prestigieux Eisner Awards, est considéré à juste titre comme le précurseur du BD-journalisme. Au fil de sa carrière, le récit dessiné croise le documentaire pour couvrir de manière inédite les grands conflits mondiaux des années 90 à nos jours. Ayant passé sa jeunesse en Australie et marqué par les cérémonies qui entourent la commémoration de la bataille de la Somme et de l’assaut du 1er juillet 1916 par les troupes du Commonwealth, Joe Sacco s’est également penché sur ce morceau d’Histoire qui a rendu tristement célèbre notre département dans le monde entier. Sous le format d’un leporello, longue bande de dessin sans texte, il en retrace les étapes du premier jour et plonge le visiteur dans une expérience de lecture d’images universelle, profondément immersive et sensible.
Mise en regard avec d’autres œuvres de l’artiste, c’est à la double rencontre de la mémoire, de l’engagement et du génie que vous invite cette exposition préparée en partenariat avec les Rendez-vous de la Bande Dessinée et On a marché sur la bulle.
Dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens
En partenariat avec On a marché sur la bullle
JEU 3 JUIN 2027 • 18H
Exposition
Maison de la Culture
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES
JOE SACCO
JEU 3 JUIN 2027 · 18H
MAISON DE LA CULTURE
L’auteur de bande dessinée américain Joe Sacco, plusieurs fois récompensé par les prestigieux Eisner Awards, est considéré à juste titre comme le précurseur du BD-journalisme. Au fil de sa carrière, le récit dessiné croise le documentaire pour couvrir de manière inédite les grands conflits mondiaux des années 90 à nos jours. Ayant passé sa jeunesse en Australie et marqué par les cérémonies qui entourent la commémoration de la bataille de la Somme et de l’assaut du 1er juillet 1916 par les troupes du Commonwealth, Joe Sacco s’est également penché sur ce morceau d’Histoire qui a rendu tristement célèbre notre département dans le monde entier. Sous le format d’un leporello, longue bande de dessin sans texte, il en retrace les étapes du premier jour et plonge le visiteur dans une expérience de lecture d’images universelle, profondément immersive et sensible.
Mise en regard avec d’autres œuvres de l’artiste, c’est à la double rencontre de la mémoire, de l’engagement et du génie que vous invite cette exposition préparée en partenariat avec les Rendez-vous de la Bande Dessinée et On a marché sur la bulle.
Dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens
En partenariat avec On a marché sur la bullle
JEU 3 JUIN 2027 • 18H
Exposition
Maison de la Culture
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
OPENING RECEPTION | THE FIRST DAY OF THE BATTLE OF THE SOMME AND OTHER WORKS
JOE SACCO
THURSDAY, JUNE 3, 2027, 7:00 PM
MAISON DE LA CULTURE
American comic book artist Joe Sacco, a multiple winner of the prestigious Eisner Awards, is rightly considered the pioneer of graphic journalism. Throughout his career, he has blended graphic storytelling with documentary techniques to provide unique coverage of major global conflicts from the 1990s to the present day. Having spent his youth in Australia and deeply affected by the ceremonies surrounding the commemoration of the Battle of the Somme and the July 1, 1916, assault by Commonwealth troops, Joe Sacco has also turned his attention to this chapter of history that has made our department infamous throughout the world. In the form of a leporello—a long, text-free comic strip—he retraces the events of that first day and immerses the visitor in a universal, deeply immersive, and sensitive visual experience.
Presented alongside other works by the artist, this exhibition—preparedin partnership with Les Rendez-vous de la Bande Dessinée and On a marché sur la bulle.
As part of Les Rendez-vous de la Bande Dessinée in Amiens
In partnership with On a marché sur la bulle
THURSDAY, JUNE 3, 2027, AT 6 PM
Exhibition
Maison de la Culture
Free admission, subject to availability
Reservations for members
Thursday, June 11
Reservations for the general public
Wednesday, September 2
L’événement Exposition BD à la Maison de la Culture VERNISSAGE | LE PREMIER JOUR DE LA BATAILLE DE LA SOMME ET AUTRES ŒUVRES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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