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AGENDA · Taulignan

EXPOSITION BÉATRICE HERTEL A LA CHAPELLE DU PRADOU TAULIGNAN Taulignan

mercredi 29 juillet 2026 · Taulignan

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du pradou
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif

Taulignan

EXPOSITION BÉATRICE HERTEL A LA CHAPELLE DU PRADOU TAULIGNAN

Place du pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05

Entrée libre Vernissage samedi 1er août à 18h30
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Place du pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@taulignanarts.fr

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English :

Free admission Opening reception on Saturday, August 1, at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION BÉATRICE HERTEL A LA CHAPELLE DU PRADOU TAULIGNAN Taulignan a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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