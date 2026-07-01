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EXPOSITION  MARIE-LYNE ROUX  À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN Association Arts et Culture Taulignan

jeudi 30 juillet 2026 · Association Arts et Culture · Taulignan

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Association Arts et Culture
Adresse
14 rue de la commune
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif

Taulignan

EXPOSITION  MARIE-LYNE ROUX  À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN

Association Arts et Culture 14 rue de la commune Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06

VERNISSAGE le 31 juillet à 18h30
  .

Association Arts et Culture 14 rue de la commune Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@taulignanarts.fr

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English :

OPENING RECEPTION on July 31 at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION  MARIE-LYNE ROUX  À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN Taulignan a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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