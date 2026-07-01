EXPOSITION  MARIE-LYNE ROUX  À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN Association Arts et Culture Taulignan

Informations pratiques

Taulignan

EXPOSITION MARIE-LYNE ROUX À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN

Association Arts et Culture 14 rue de la commune Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06

VERNISSAGE le 31 juillet à 18h30

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Association Arts et Culture 14 rue de la commune Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr

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English :

OPENING RECEPTION on July 31 at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION MARIE-LYNE ROUX À LA SALLE DE LA COMMUNE-TAULIGNAN Taulignan a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes