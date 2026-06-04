Descartes

Exposition Benn

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Benn peintre de la bible et des psaumes Reproduction d’œuvres Par Richard Gelin

Conférence sur l’histoire de psaumes Dimanche 12 juillet à 16h30.

Benn peintre de la bible et des psaumes Reproduction d’œuvres Par Richard Gelin

Conférence sur l’histoire de psaumes Dimanche 12 juillet à 16h30. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Benn: painter of the Bible and the psalms Reproduction of works by Richard Gelin

Lecture on the history of psalms: Sunday, July 12 at 4:30 pm.

L’événement Exposition Benn Descartes a été mis à jour le 2026-06-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire