Fête du 14 juillet Descartes
Fête du 14 juillet Descartes mardi 14 juillet 2026.
Descartes
Fête du 14 juillet
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée dansante devant la mairie de Descartes.
Buvette et restauration sur place.
Défilé aux lampions à la tombée de la nuit proposé gratuitement à tous les enfants au départ de la mairie pour rejoindre le lieu d’où le feu d’artifice sera tiré.
Soirée dansante devant la mairie de Descartes.
Buvette et restauration sur place.
Défilé aux lampions à la tombée de la nuit proposé gratuitement à tous les enfants au départ de la mairie pour rejoindre le lieu d’où le feu d’artifice sera tiré. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 47 41 82 comitedesfetes.descartes@gmail.com
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English :
Evening dance in front of Descartes town hall.
Refreshments and catering on site.
Free lantern parade at dusk for all children, from the town hall to the fireworks site.
L’événement Fête du 14 juillet Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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