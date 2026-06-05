Exposition L’artiste et l’espace Descartes
Exposition L’artiste et l’espace Descartes mercredi 22 juillet 2026.
Descartes
Exposition L’artiste et l’espace
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-22
Peinture et sculpture par Larysa et Pascal Planchard.
Peinture et sculpture par Larysa et Pascal Planchard. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
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English :
Painting and sculpture by Larysa and Pascal Planchard.
L’événement Exposition L’artiste et l’espace Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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