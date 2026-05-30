Descartes

Exposition D’elles et d’ailleurs

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-05

Aquarelle et dessin, peinture acrylique et huile par Enid Soti.

Aquarelle et dessin, peinture acrylique et huile par Enid Soti. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watercolor and drawing, acrylic and oil painting by Enid Soti.

L’événement Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire