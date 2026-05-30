Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes
Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes mercredi 5 août 2026.
Descartes
Exposition D’elles et d’ailleurs
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-05
Aquarelle et dessin, peinture acrylique et huile par Enid Soti.
Aquarelle et dessin, peinture acrylique et huile par Enid Soti. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
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English :
Watercolor and drawing, acrylic and oil painting by Enid Soti.
L’événement Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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