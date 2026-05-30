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Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes

Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes

Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes mercredi 5 août 2026.

Ville : 37160 Descartes

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif : Gratuit

Descartes

Exposition D’elles et d’ailleurs

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-05

Aquarelle et dessin, peinture acrylique et huile par Enid Soti.
Aquarelle et dessin, peinture acrylique et huile par Enid Soti.   .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06  agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Watercolor and drawing, acrylic and oil painting by Enid Soti.

L’événement Exposition D’elles et d’ailleurs Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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