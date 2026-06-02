Radio Crochet Descartes
Radio Crochet Descartes dimanche 2 août 2026.
Descartes
Radio Crochet
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Concours de chant Je chante donc je suis 6ème édition
Pendant le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes.
Inscription au concours jusqu’au 20 juillet 2026.
Concours de chant Je chante donc je suis 6ème édition
Pendant le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes.
Inscription au concours jusqu’au 20 juillet 2026. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
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English :
Singing competition: Je chante donc je suis 6th edition
During the weekly Sunday morning market in Descartes.
Registration deadline: July 20, 2026.
L’événement Radio Crochet Descartes a été mis à jour le 2026-06-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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