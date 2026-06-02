Descartes

Radio Crochet

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Concours de chant Je chante donc je suis 6ème édition

Pendant le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes.

Inscription au concours jusqu’au 20 juillet 2026.

Concours de chant Je chante donc je suis 6ème édition

Pendant le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes.

Inscription au concours jusqu’au 20 juillet 2026. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singing competition: Je chante donc je suis 6th edition

During the weekly Sunday morning market in Descartes.

Registration deadline: July 20, 2026.

L’événement Radio Crochet Descartes a été mis à jour le 2026-06-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire