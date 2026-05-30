Descartes

Marché nocturne

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Retrouvez de nombreux exposants sur le marché nocturne de Descartes.

Animé par La Banda Jul et Les Sympatifs.

Retrouvez de nombreux exposants sur le marché nocturne de Descartes.

Animé par La Banda Jul et Les Sympatifs. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Come and visit the Descartes night market.

Entertainment by La Banda Jul and Les Sympatifs.

L’événement Marché nocturne Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire