Descartes

Mercredis de l’été

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Familles

.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mercredis de l’été Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire