Marchés animés Descartes
Marchés animés Descartes dimanche 5 juillet 2026.
Descartes
Marchés animés
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Venez sur le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes et profitez des concerts de juillet !
Dimanche 5 juillet Juke’n Box
Dimanche 12 juillet Léo Ada
Dimanche 19 juillet Flomyna
Dimanche 26 juillet But or not
Venez sur le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes et profitez des concerts de juillet !
Dimanche 5 juillet Juke’n Box
Dimanche 12 juillet Léo Ada
Dimanche 19 juillet Flomyna
Dimanche 26 juillet But or not .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the weekly Sunday morning market in Descartes and enjoy the July concerts!
Sunday, July 5: Juke’n Box
Sunday, July 12: Léo Ada
Sunday, July 19: Flomyna
Sunday, July 26: But or not
L’événement Marchés animés Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Descartes (Indre-et-Loire)
- Rendez-vous aux jardins à la Micro-Folie de Descartes !, Jardins de l’Espace Muséal de Descartes, Descartes 5 juin 2026
- Exposition temporaire Les Héros de la BD Descartes 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Descartes 5 juin 2026
- Ludobus Descartes 10 juin 2026
- Journées européennes de l’archéologie Descartes 12 juin 2026