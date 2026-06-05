Descartes

Marchés animés

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Venez sur le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes et profitez des concerts de juillet !

Dimanche 5 juillet Juke’n Box

Dimanche 12 juillet Léo Ada

Dimanche 19 juillet Flomyna

Dimanche 26 juillet But or not

Venez sur le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes et profitez des concerts de juillet !

Dimanche 5 juillet Juke’n Box

Dimanche 12 juillet Léo Ada

Dimanche 19 juillet Flomyna

Dimanche 26 juillet But or not .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Come along to the weekly Sunday morning market in Descartes and enjoy the July concerts!

Sunday, July 5: Juke’n Box

Sunday, July 12: Léo Ada

Sunday, July 19: Flomyna

Sunday, July 26: But or not

L’événement Marchés animés Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire