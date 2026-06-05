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Marchés animés Descartes

Marchés animés Descartes

Marchés animés Descartes dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 37160 Descartes

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Descartes

Marchés animés

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Venez sur le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes et profitez des concerts de juillet !
Dimanche 5 juillet Juke’n Box
Dimanche 12 juillet Léo Ada
Dimanche 19 juillet Flomyna
Dimanche 26 juillet But or not
Venez sur le marché hebdomadaire du dimanche matin de Descartes et profitez des concerts de juillet !
Dimanche 5 juillet Juke’n Box
Dimanche 12 juillet Léo Ada
Dimanche 19 juillet Flomyna
Dimanche 26 juillet But or not   .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06  agaillard@ville-descartes.fr

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English :

Come along to the weekly Sunday morning market in Descartes and enjoy the July concerts!
Sunday, July 5: Juke’n Box
Sunday, July 12: Léo Ada
Sunday, July 19: Flomyna
Sunday, July 26: But or not

L’événement Marchés animés Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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