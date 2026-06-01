Exposition : « Bordeaux – 30 ans de Marches des fiertés », Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux

Exposition : « Bordeaux – 30 ans de Marches des fiertés » 4 – 20 juin Salle Capitulaire – Cour Mably Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Plongez dans la mémoire des Marches des fiertés bordelaises.

Un retour sur trois décennies de combats, de victoires et de moments qui nous lient.

Hier comme aujourd’hui : on marche, on existe, on célèbre.

Salle Capitulaire – Cour Mably cour mably Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition ouverte de 15h à 18h minimum – la fermeture pourra être prolongée en fonction des événements organisés en parallèle.