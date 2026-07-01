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Exposition : braderie du livre d’art, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'Art, Histoire et Archéologie · Évreux

Exposition : braderie du livre d’art, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Art, Histoire et Archéologie
Adresse
6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France
Ville
27000 Évreux
Département
Eure

Exposition : braderie du livre d’art Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Braderie de la boutique du musée.

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Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.
Braderie de la boutique du musée.

© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux

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