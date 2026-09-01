Exposition Canine Nationale Le Touquet-Paris-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Exposition Canine Nationale
Hippodrome de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Du samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Exposition Canine Nationale toutes races
Hippodrome de la Canche
Organisateur
Monsieur Lequain
06 24 78 42 27 .
Hippodrome de la Canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
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English :
L’événement Exposition Canine Nationale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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