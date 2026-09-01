Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Exposition Canine Nationale

Hippodrome de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Du samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Exposition Canine Nationale toutes races

Hippodrome de la Canche

Organisateur

Monsieur Lequain

06 24 78 42 27 .

Hippodrome de la Canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement Exposition Canine Nationale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage