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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Exposition Canine Nationale Le Touquet-Paris-Plage

samedi 19 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Hippodrome de la Canche
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Exposition Canine Nationale

Hippodrome de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Du samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Exposition Canine Nationale toutes races
Hippodrome de la Canche

Organisateur
Monsieur Lequain
06 24 78 42 27   .

Hippodrome de la Canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 

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English :

L’événement Exposition Canine Nationale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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