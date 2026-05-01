Exposition carnets de voyages Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon
Exposition carnets de voyages Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon mercredi 20 mai 2026.
Craponne-sur-Arzon
Exposition carnets de voyages
Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-20
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-05-20
Venez découvrir à la médiathèque, l’exposition prêtée par la MDHL et complétée par les carnets de voyage de Véronique Chambon (qui fait les ateliers d’écriture) .
Vous y trouverez une sélection de livres sur le voyage, des panneaux, et des carnets.
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Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr
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English :
Come and discover the exhibition on loan from the MDHL and supplemented by the travel journals of Véronique Chambon (who runs the writing workshops).
You’ll find a selection of books on travel, panels and notebooks.
L’événement Exposition carnets de voyages Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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