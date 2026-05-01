Exposition carnets de voyages Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Exposition carnets de voyages

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-20

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir à la médiathèque, l’exposition prêtée par la MDHL et complétée par les carnets de voyage de Véronique Chambon (qui fait les ateliers d’écriture) .

Vous y trouverez une sélection de livres sur le voyage, des panneaux, et des carnets.

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Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

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English :

Come and discover the exhibition on loan from the MDHL and supplemented by the travel journals of Véronique Chambon (who runs the writing workshops).

You’ll find a selection of books on travel, panels and notebooks.

L’événement Exposition carnets de voyages Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay