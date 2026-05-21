EXPOSITION CARPE DIEM Galerie Canopy Paris

L’Espace Canopy présentera du 6 au 20 juin 2026 CARPE DIEM, une exposition de la photographe ukrainienne Ira Bilobrodska. Réalisée entre 2015 et 2017 en Ukraine, cette série met en lumière la manière dont des femmes ordinaires affrontent le vieillissement avec force, humour et dignité.

À travers ces portraits sensibles, l’artiste célèbre leur capacité à vivre pleinement malgré les limites et nous invite, avec son « Carpe Diem », à savourer le présent tout en réfléchissant à notre propre rapport au temps.

Le vernissage de l’expo aura lieu le vendredi 5 juin, en présence de l’artiste. Si vous souhaitez y participer, cliquez sur le lien ci-dessous.

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Du 6 au 20 juin 2026 : CARPE DIEM, une exposition de la photographe ukrainienne Ira Bilobrodska.

Du samedi 06 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie Canopy 19 Rue Pajol 75018 Paris

+33603691049



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