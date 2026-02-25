Exposition Ce qui nous lie Les Estivales Maison du Gardien Valence
Exposition Ce qui nous lie Les Estivales Maison du Gardien Valence lundi 24 août 2026.
Valence
Exposition Ce qui nous lie Les Estivales
Maison du Gardien 29 avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-08-24
Marie-Pierre Bufflier et Gwen Hautin, artistes plasticiennes, se réunissent pour une exposition commune. Dessins, volumes et photographies s’accordent pour laisser à voir leurs univers.
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Maison du Gardien 29 avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gwenhautin@gmail.com
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English :
Visual artists Marie-Pierre Bufflier and Gwen Hautin join forces for a joint exhibition. Drawings, volumes and photographs combine to reveal their worlds.
L’événement Exposition Ce qui nous lie Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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