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Exposition Ce qui nous lie Les Estivales Maison du Gardien Valence

Exposition Ce qui nous lie Les Estivales Maison du Gardien Valence lundi 24 août 2026.

Lieu : Maison du Gardien

Adresse : 29 avenue de la Comète

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : lundi 24 août 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Valence

Exposition Ce qui nous lie Les Estivales

Maison du Gardien 29 avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-08-24

Marie-Pierre Bufflier et Gwen Hautin, artistes plasticiennes, se réunissent pour une exposition commune. Dessins, volumes et photographies s’accordent pour laisser à voir leurs univers.
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Maison du Gardien 29 avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   gwenhautin@gmail.com

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English :

Visual artists Marie-Pierre Bufflier and Gwen Hautin join forces for a joint exhibition. Drawings, volumes and photographs combine to reveal their worlds.

L’événement Exposition Ce qui nous lie Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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