Exposition « Cent ans d’Art déco », Beffroi de l’Hôtel de Ville, Lille

Exposition « Cent ans d’Art déco » 2 – 31 mai Beffroi de l’Hôtel de Ville Nord

Payant

Sans réservation, billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Si l’élan Art déco s’épanouit à partir des années 1910, il faut attendre que le souvenir de la guerre s’apaise et que la Reconstruction batte son plein pour le célébrer convenablement. Ce sera l’objectif de la grande Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, qui s’ouvre à Paris le 28 avril 1925. Celle-ci marque le point d’orgue de l’Art déco en France. Retrouvez les résonances de cet évènement dans les Hauts-de-France à travers cette exposition qui sera présentée dans le beffroi de Lille.

Avec tous les partenaires du Printemps de l’Art déco

Beffroi de l’Hôtel de Ville Place Augustin Laurent, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/beffroi-de-l-hotel-de-ville-de-lille.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}]

Cette exposition revient sur l’influence de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels de Paris en 1925 sur la reconstruction et la création artistique dans les Hauts-de-France.

© Thomas Lo Presti – DICOM Ville de Lille