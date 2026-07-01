Exposition centenaire de la naissance de Marie-Claire Alain, Église Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Exposition centenaire de la naissance de Marie-Claire Alain 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition centenaire de la naissance de Marie-Claire Alain dans le déambulatoire de l’église.

Église Saint-Germain 4 Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0134519911 https://www.paroissesaintgermain.fr RER A ; A13 ; N13

Exposition « Centenaire de la naissance » de Marie-Claire Alain