Cahors

Exposition Céramiche de Filomena Pucci

71 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-25

Filomena Pucci est l'invitée de la boutique Marie Alice B les opticiennes, sur le boulevard Gambetta, pour accueillir sa nouvelle exposition.

Filomena Pucci est l'invitée de la boutique Marie Alice B les opticiennes, sur le boulevard Gambetta, pour accueillir sa nouvelle exposition.

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71 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36

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English :

Filomena Pucci is the guest of the Marie Alice B Les Opticiennes boutique on Boulevard Gambetta to celebrate its new exhibition.

L’événement Exposition Céramiche de Filomena Pucci Cahors a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot