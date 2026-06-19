Exposition Céramiche de Filomena Pucci Cahors
Exposition Céramiche de Filomena Pucci Cahors jeudi 25 juin 2026.
Cahors
Exposition Céramiche de Filomena Pucci
71 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-25
Filomena Pucci est l'invitée de la boutique Marie Alice B les opticiennes, sur le boulevard Gambetta, pour accueillir sa nouvelle exposition.
Filomena Pucci est l'invitée de la boutique Marie Alice B les opticiennes, sur le boulevard Gambetta, pour accueillir sa nouvelle exposition.
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71 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36
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English :
Filomena Pucci is the guest of the Marie Alice B Les Opticiennes boutique on Boulevard Gambetta to celebrate its new exhibition.
L’événement Exposition Céramiche de Filomena Pucci Cahors a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot
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