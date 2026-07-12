Exposition Cercles Visite guidée Les Impromptus du Tapir Galerie Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition Cercles Visite guidée Les Impromptus du Tapir

Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Auteur de l’Encyclopédie des Méconnaissances, l’inénarrable Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande, proposera en clôture de l’exposition deux visites exceptionnelles pour découvrir le travail de Fantôme comme jamais il n’a été présenté.

Réservation conseillée par mail.Tout public

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Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est poirel@nancy.fr

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English :

Author of the *Encyclopedia of Misconceptions*, the inimitable Ludovic F%FCschtelkeit, a specialist available upon request, will offer two special tours at the close of the exhibition to explore Fantôme’s work as it has never been presented before.%A0

Reservations are recommended via email.

L’événement Exposition Cercles Visite guidée Les Impromptus du Tapir Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY