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AGENDA · Brioude

Exposition Chemin de traverse par Claude Legrand Galerie d’Art municipale Brioude

mardi 21 juillet 2026 · Galerie d'Art municipale · Brioude

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Galerie d'Art municipale
Adresse
22 rue du 4 septembre
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Brioude

Exposition Chemin de traverse par Claude Legrand

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-21
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-21

La Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter l’exposition de l’artiste peintre Claude LEGRAND L’exposition Chemin de traverse, présente un ensemble de toiles sur
deux thèmes la figure humaine et le paysage.
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Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59  mandrin@ville-brioude.fr

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English :

Maison de MANDRIN is pleased to present an exhibition by the painter Claude LEGRAND. The exhibition, titled *Chemin de traverse*, features a collection of paintings on
two themes: the human figure and landscape.

L’événement Exposition Chemin de traverse par Claude Legrand Brioude a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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