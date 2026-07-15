Exposition Chemin de traverse par Claude Legrand Galerie d’Art municipale Brioude

Informations pratiques

Brioude

Exposition Chemin de traverse par Claude Legrand

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-21

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-21

La Maison de MANDRIN a le plaisir de vous présenter l’exposition de l’artiste peintre Claude LEGRAND L’exposition Chemin de traverse, présente un ensemble de toiles sur

deux thèmes la figure humaine et le paysage.

.

Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 94 59 mandrin@ville-brioude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Maison de MANDRIN is pleased to present an exhibition by the painter Claude LEGRAND. The exhibition, titled *Chemin de traverse*, features a collection of paintings on

two themes: the human figure and landscape.

L’événement Exposition Chemin de traverse par Claude Legrand Brioude a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne