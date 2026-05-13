Exposition – Cheryl Marie Wade, reine-mère des noueux. Lucie Camous et Etienne Chosson, Palais de Tokyo, Paris

Exposition – Cheryl Marie Wade, reine-mère des noueux. Lucie Camous et Etienne Chosson Samedi 23 mai, 18h00 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Cette exposition a pour origine les images d’un documentaire au sujet de la poète handicapée californienne Cheryl Marie Wade tournées par Diane Maroger. Surnommée « The Queen-Mother of Gnarly », Cheryl Marie Wade fait partie d’une scène d’artistes handicapé·es qui émerge à Berkeley à la fin des années 1970 en parallèle des « Disability Studies ». Ses textes et ceux des artistes qu’elle côtoie, détachent le handicap du discours médical pour montrer en quoi il est une expérience sensible et partagée du monde.

Le temps de l’exposition est utilisé pour dérusher les dizaines d’heures de films documentant cette communauté au tournant des années 1990-2000, et créer un montage avec les œuvres d’artistes en lien direct ou métaphorique avec la scène crip de Berkeley.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Exposition « Cheryl Marie Wade, reine-mère des noueux. Lucie Camous et Etienne Chosson »

© Cheryl Marie Wade, en mars 2000. Réalisatrice : Diane Maroger. Crédit photo : Sylvia Calle