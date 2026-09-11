Exposition Claude Viallat, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Exposition Claude Viallat 19 et 20 septembre Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les nouvelles toiles de l’artiste Claude Viallat, fondateur du groupe supports/surfaces.

1ère exposition présentée dans le cadre de la réouverture de l’abbatiale du Ronceray, nouveau site culturel angevin.

Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings

Abbatiale du Ronceray

© G. Valton_Exposition Claude Viallat