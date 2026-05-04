Exposition Collages avec l’association Loc’Omotiv Place Anne de Bretagne Locminé

Locminé

Exposition Collages avec l’association Loc’Omotiv

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-06

Ghislaine ROBIN , présidente de l’association Loc’O’MOTIV nous fait le plaisir d’exposer ses réalisations collages papiers dans le cadre de L’ ART-THERAPIE . Ce procédé créatif vise une multitude d’activités artistiques qui permet de dire l’indicible, de gérer sa sensibilité et de soulager de fortes tensions émotionnelles. Un besoin que ressentent de nombreuses personnes qui vivent de longues maladies comme le cancer ou qui ont besoin de se reconstruire pendant la période de rémission.

Vente d’affiches et de cartes postales au profit de l’association Loc’Omotiv.

Entrée libre aux horaires de la médiathèque. Tout public. .

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

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English :

L’événement Exposition Collages avec l’association Loc’Omotiv Locminé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE