Exposition collective de Juillet au Tympan Le Bourg Goujounac
Exposition collective de Juillet au Tympan Le Bourg Goujounac jeudi 2 juillet 2026.
Goujounac
Exposition collective de Juillet au Tympan
Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-30 13:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Juillet.
Venez découvrir les oeuvres de Soline, Alain Croullebois et Edouardo Kohan
Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Juillet.
Venez découvrir les oeuvres de Soline, Alain Croullebois et Edouardo Kohan
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Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
Le Tympan, a community café, is hosting a new exhibition this July.
Come discover the works of Soline, Alain Croullebois, and Edouardo Kohan
L’événement Exposition collective de Juillet au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon
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