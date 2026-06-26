Exposition collective de Juillet au Tympan Le Bourg Goujounac jeudi 2 juillet 2026.

Goujounac

Exposition collective de Juillet au Tympan

Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-30 13:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Juillet.

Venez découvrir les oeuvres de Soline, Alain Croullebois et Edouardo Kohan

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois de Juillet.

Venez découvrir les oeuvres de Soline, Alain Croullebois et Edouardo Kohan

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Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Le Tympan, a community café, is hosting a new exhibition this July.

Come discover the works of Soline, Alain Croullebois, and Edouardo Kohan

L’événement Exposition collective de Juillet au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon