Exposition collective Sécantes #2, Grandes serres de Pantin, Pantin

Informations pratiques

Exposition collective Sécantes #2 4 juin – 2 juillet 2027, les vendredis Grandes serres de Pantin Seine-Saint-Denis

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-04T16:00:00+02:00 – 2027-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2027-07-02T16:00:00+02:00 – 2027-07-02T16:30:00+02:00

Sécantes est une exposition collective réunissant cinq artistes du collectif Diamètre 15 Montreuil — Celia Boulesteix, Flavie L.T, Julie Laporte, Bérénice Lefebvre et Léa Rivera Hadjes — ainsi que la commissaire Marie Auger. Le projet se déploie en deux temps : une première exposition fin 2026 dans leur nouvel espace à Montreuil (objet de cette demande), puis une version enrichie en 2027 aux Grandes Serres de Pantin.

L’exposition explore la photographie comme matière expérimentale, en dialogue avec le volume et l’espace. À travers des techniques variées (argentique, numérique, sérigraphie, gravure, transferts), les artistes dépassent les formes traditionnelles au profit d’approches sensibles et processuelles. La scénographie immersive est accompagnée de tables rondes, visites commentées et un podcast.

La méthodologie mise en œuvre repose sur une approche collaborative, associant artistes, commissaire, graphiste et partenaires, ainsi que sur la mutualisation des compétences (production, médiation, communication, édition). Le projet s’appuie également sur des outils concrets : programmation d’événements, diffusion d’un fanzine, actions pédagogiques, partenariats avec des établissements scolaires et culturels.

Enfin, Sécantes se distingue par son positionnement artistique et politique. Le choix de réunir exclusivement des femmes artistes, ainsi que des professionnelles (commissaire, graphiste), participe d’une volonté de valoriser la force et la pertinence du travail des femmes dans le champ de l’art contemporain. Le projet s’inscrit également dans une réflexion plus large sur les modes d’organisation collectifs, la mutualisation des ressources et les conditions de production des artistes. Il prolonge ainsi les valeurs portées par Diamètre 15 : collaboration, inclusivité, transmission et engagement dans le territoire. En ce sens, Sécantes dépasse le cadre d’une exposition pour devenir un outil de structuration, de visibilité et de mise en réseau, à la fois pour les artistes, pour le collectif et pour les lieux indépendants de création en Seine-Saint-Denis.

Les Grandes-Serres de Pantin, c’est une halle publique donnant sur le Canal de l’Ourcq rassemblant des espaces d’exposition et de concerts, des comptoirs de restauration, des services quotidiens et des services aux entreprises, des espaces de séminaires ainsi qu’une programmation culturelle engagée. C’est à la fois un lieu de commerces, d’artisanat, de sport, de musique, d’art et services du quotidien, dédié à un public pluriel : entrepreneurs, riverains, étudiants, acteurs associatifs et culturels, entreprises, … 11 000 m² d’activités sont abrités dans la grande halle publique, près du Canal de l’Ourcq, auxquels s’ajoutent près de 3000 m² d’activités dans les rez-de-chaussée des bâtiments de bureaux : atelier de vélo, artisans, espaces d’exposition … Des rues animées qui font des Grandes-Serres un vrai projet de quartier. Convaincu que la création contemporaine a un rôle à jouer dans la ville et dans la vie, Alios accueille ici depuis 2017 la résidence du collectif d’artistes Diamètre15 et des artistes indépendants. Un engagement qui se poursuivra demain, avec une galerie d’art, des ateliers d’artistes et un lieu de création dédié.

Grandes serres de Pantin 1 Rue du Cheval Blanc, 93500 Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France https://lesgrandesserresdepantin.com/le-projet https://www.instagram.com/lesgrandesserres/ [{« type »: « email », « value »: « diametre15.bicentenaire@gmail.com »}] Mobilisé pour créer de nouveaux liens entre l’art et la ville, Alios accueille depuis 2017 des artistes en résidence ou invités. Les Grandes-Serres de Pantin s’ouvrent aussi pour des tournages, des shooting photo et des défilés et récemment pour la Nuit Blanche et les Journées du Patrimoine.

Une Halle Industrielle réhabilitée où se mêlent cultures, savoir-faire et transmission.

Les Grandes-Serres de Pantin, c’est à la fois un lieu de commerces, d’artisanat, de sport, de musique, d’art et services du quotidien, dédié à un public pluriel : entrepreneurs, riverains, étudiants, acteurs associatifs et culturels, entreprises, …

11 000 m² d’activités sont abrités dans la grande halle publique, près du Canal de l’Ourcq, auxquels s’ajoutent près de 3000 m² d’activités dans les rez-de-chaussée des bâtiments de bureaux : atelier de vélo, artisans, espaces d’exposition … Des rues animées qui font des Grandes-Serres un vrai projet de quartier. Accès M°5 Église de Pantin direction Bobigny – Pablo Picasso

Tram T3b Delphine Seyrig

Sécantes est une exposition collective réunissant cinq artistes du collectif Diamètre 15 Montreuil — Celia Boulesteix, Flavie L.T, Julie Laporte, Bérénice Lefebvre et Léa Rivera Hadjes — ainsi que la…

©Margot Duvivier