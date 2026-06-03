Exposition collective « Un parfum d’eden » galerie coin de ciel Paris
Exposition collective « Un parfum d’eden » galerie coin de ciel Paris mercredi 10 juin 2026.
L’exposition « un parfum d’Eden » est ouverte à tous du 10 au 21 juin (sauf lundi 15 juin) de 14h à 19h.
La galerie Coin de ciel se trouve au 21 rue Boyer Barret Paris 14e, et proche du métro Pernety
Le vernissage se tiendra jeudi 11 juin à partir de 18h, vous pourrez y rencontrer les artistes et acquérir une oeuvre ou bien le catalogue. Un atelier Collages sera proposé samedi 20 juin par l’artiste Aurélie Vallet (inscription en ligne sur coindeciel@orange.fr)
Un groupe de 12 artistes sont réunis pour vous présenter leur vision de l’Eden, tout n’est que couleurs, senteurs, souvenirs et sensations évoquant un monde d’harmonie et de douceur si souvent enfui mais encore rêvé.
Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
Fermé le lundi 15 juin 2026
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00
galerie coin de ciel 21 rue Boyer Barret 75014 Paris
https://www.coin-de-ciel.fr coindeciel@orange.fr
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