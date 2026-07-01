Informations pratiques

Exposition « Comte: la vie rue Monsieur-le-Prince » à la Maison d’Auguste Comte 19 et 20 septembre Maison d’Auguste Comte Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition s’emploie à dévoiler le quotidien d’Auguste Comte, véritable témoignage de la vie d’un intellectuel au XIXe siècle. Des archives inédites ont été mobilisées ici : factures, cahiers de comptes, reliques « sacrées », documents liés aux sorties et à ses quelques divertissements… C’est un autre regard sur Auguste Comte, un peu différent – mais pas si éloigné tout de même… – de son œuvre philosophique, que l’on tente de porter ici. La présence continuée du fondateur du positivisme semble bel et bien se matérialiser dans sa demeure…

Maison d’Auguste Comte 10 Rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0143260856 http://www.augustecomte.org Philosophe et sociologue, Auguste Comte (1798-1857) est considéré comme le père du positivisme. Après avoir été le secrétaire particulier du comte de Saint-Simon de 1817 à 1824, il établit sa propre philosophie de la connaissance et fonde ce qu’il appelle d’abord la physique sociale, puis la sociologie. En 1854, avec la publication du « Système de politique positive », il fait prendre à sa philosophie un tournant politique et moral en inventant la religion de l’humanité. Il vit avec sa fille adoptive dans l’appartement de la rue Monsieur-le-Prince de 1841 à 1857. Il y reçoit Clotilde de Vaux, son amour platonique, et réunit les membres de la Société positiviste. C’est ici qu’il écrit le dernier volume du « Cours de philosophie positive ». L’appartement situé au deuxième étage a été restauré et reconstitué tel qu’il était à la mort du philosophe. À l’étage inférieur se trouve la bibliothèque dépositaire de son œuvre. Ouvert le Mardi, le Mercredi de 14h à 17h (sauf août) et le 2e Samedi du mois de 14h à 17h (sauf juillet-août). Métro : Odéon (lignes 4, 10). RER B Luxembourg. BUS : 58-63-70-84-86-87.

Exposition « Comte : la vie rue Monsieur-le-Prince »

© Maison d’Auguste Comte