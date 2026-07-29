Exposition contemporaine De chair, de force et de relief 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Le Monastier-sur-Gazeille

Exposition contemporaine De chair, de force et de relief

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

De chair, de force et de relief par Marion BATAILLARD

Commissaire / Alain Christian Barret



Du 04.08 au 13.09.26

Vernissage le 3 août à partir de 18h (performance musicale avec Simon Girard, tromboniste)

.

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Of Flesh, Strength, and Relief by Marion BATAILLARD

Curator / Alain Christian Barret

August 4–September 13, 2026

Opening reception on August 3 starting at 6 p.m. (musical performance with Simon Girard, trombonist)

L’événement Exposition contemporaine De chair, de force et de relief Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal