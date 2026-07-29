Exposition contemporaine De chair, de force et de relief 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille
mardi 4 août 2026 · 67 rue Saint Pierre · Le Monastier-sur-Gazeille
Informations pratiques
Le Monastier-sur-Gazeille
Exposition contemporaine De chair, de force et de relief
67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
De chair, de force et de relief par Marion BATAILLARD
Commissaire / Alain Christian Barret
Du 04.08 au 13.09.26
Vernissage le 3 août à partir de 18h (performance musicale avec Simon Girard, tromboniste)
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67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr
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English :
Of Flesh, Strength, and Relief by Marion BATAILLARD
Curator / Alain Christian Barret
August 4–September 13, 2026
Opening reception on August 3 starting at 6 p.m. (musical performance with Simon Girard, trombonist)
L’événement Exposition contemporaine De chair, de force et de relief Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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