Exposition Couleurs Ridelloises Azay-le-Rideau
Exposition Couleurs Ridelloises Azay-le-Rideau samedi 20 juin 2026.
Azay-le-Rideau
Exposition Couleurs Ridelloises
Rue de l’Abreuvoir Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-22
EXPOSITION DE PEINTURES
Couleurs ridelloises
22-28 juin 14h-19h
Azay-le-Rideau
Le groupe Couleur Ridelloise (peintres de la MJC de Villaines) vous invite au vernissage de son exposition au moulin d’Azay-le-Rideau le Samedi 20 Juin 2026 à 17h00.
Tout public • Gratuit
EXPOSITION DE PEINTURES
Couleurs ridelloises
22-28 juin 14h-19h
Azay-le-Rideau
Le groupe Couleur Ridelloise (peintres de la MJC de Villaines) vous invite au vernissage de son exposition au moulin d’Azay-le-Rideau le Samedi 20 Juin 2026 à 17h00.
Tout public • Gratuit .
Rue de l’Abreuvoir Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
PAINTING EXHIBITION
Ridelloises colors
june 22-28 2pm-7pm
Azay-le-Rideau
The Couleur Ridelloise group (painters from the Villaines MJC) invites you to the opening of its exhibition at the Azay-le-Rideau mill on Saturday June 20, 2026 at 5:00 pm.
Open to the public ? Free
L’événement Exposition Couleurs Ridelloises Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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