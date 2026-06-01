Azay-le-Rideau

Exposition Couleurs Ridelloises

Rue de l’Abreuvoir Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-22

EXPOSITION DE PEINTURES

Couleurs ridelloises

22-28 juin 14h-19h

Azay-le-Rideau

Le groupe Couleur Ridelloise (peintres de la MJC de Villaines) vous invite au vernissage de son exposition au moulin d’Azay-le-Rideau le Samedi 20 Juin 2026 à 17h00.

Tout public • Gratuit

EXPOSITION DE PEINTURES

Couleurs ridelloises

22-28 juin 14h-19h

Azay-le-Rideau

Le groupe Couleur Ridelloise (peintres de la MJC de Villaines) vous invite au vernissage de son exposition au moulin d’Azay-le-Rideau le Samedi 20 Juin 2026 à 17h00.

Tout public • Gratuit .

Rue de l’Abreuvoir Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

PAINTING EXHIBITION

Ridelloises colors

june 22-28 2pm-7pm

Azay-le-Rideau

The Couleur Ridelloise group (painters from the Villaines MJC) invites you to the opening of its exhibition at the Azay-le-Rideau mill on Saturday June 20, 2026 at 5:00 pm.

Open to the public ? Free

L’événement Exposition Couleurs Ridelloises Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme