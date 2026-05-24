Exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 », Archives départementales du Calvados, Caen
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Calvados · Caen
Informations pratiques
Exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie,1840-1920 » 19 septembre 2026 – 12 mars 2027 Archives départementales du Calvados Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2027-03-12T09:00:00+01:00 – 2027-03-12T17:00:00+01:00
Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, cette exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie, 1840-1920 » rassemble une trentaine de photographies issues des collections des Archives du Calvados. Elle sera visible du samedi 19 septembre 2026 au 8 mars 2027.
Cette exposition entre dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 portées par HF+ Normandie.
Archives départementales du Calvados 61 rue de Lion-sur-Mer 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie 02.31.47.18.50 https://archives.calvados.fr https://www.facebook.com/ArchivesduCalvados [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Les Archives du Calvados sont un service du Conseil départemental du Calvados. Elles conservent 58 km linéaires de documents de Guillaume le Conquérant jusqu’à nos jours ainsi que des données. Parking gratuit – transports en commun à proximité
Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, cette exposition « Crinoline, coiffe normande et pantalon, les femmes et leurs vêtements à travers la photographie, 1840-1920 » rassemble une trentaine…
© Mme Leroux dans une robe à crinoline, années 1860. Cliché : Ludovic Laumonier, restitution numérique positive d’un négatif photographique sur verre au collodion. AD14, 48Fi/2
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