Exposition “Croire et guérir. Et délivrez-nous du mal” au Musée de Saint-Denis Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint Denis

L’exposition propose une plongée dans l’histoire des pratiques de guérison, de leurs imaginaires et des savoirs qui les ont façonnées, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui. A travers des exemples empruntés à de multiples cultures, elle raconte ces phénomènes dans ses dimensions religieuses, magiques, médicales et scientifiques. Le parcours interroge les liens entre les nombreuses formes de croyances et les différents modes de soin présents dans notre société contemporaine.

Le Musée de Saint-Denis organise une nocturne de son exposition “Croire et guérir. Et délivrez-nous du mal” le soir de Nuit Blanche

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre, sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis, rue Gabriel Péri 93200 Saint Denis

Métro -> 13 : Saint-Denis – Porte de Paris (Saint-Denis) (317m)

Bus -> 253255 : Pierre de Geyter (Saint-Denis) (212m)

Vélib -> Franciade – Gabriel Péri (33.11m)

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