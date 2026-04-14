Journée portes ouvertes, Territoires – Maison de l’Écologie, Saint-Denis

Journée portes ouvertes Samedi 6 juin, 09h00 Territoires – Maison de l’Écologie Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

L’Association Territoires, basée à Saint-Denis, agit en faveur de l’inclusion et de la transition écologique. Avec son dispositif d’inclusion économique et social, sa ferme bio et la Maison de l’Écologie, elle agit chaque jour en faveur de l’économie solidaire et sociale.

Pionnière de l’Agriculture Biologique en Ile-de-France, l’association Territoires n’a cessé de développer un modèle économique inclusif et vertueux, conjuguant emploi, agriculture, alimentation durable, biodiversité et solidarité.

Depuis quelques années, les 48h de l’agriculture urbaine sont devenus un événement incontournable de l’association.

A cette occasion, le samedi 25 avril, nous ouvrons nos portes toute la journée, à tous·tes celles et ceux qui voudraient découvrir notre exploitation maraîchère biologique, notre bâtiment biosourcé (l’Oasis Fertile), notre jardin pédagogique et bien-sûr, notre Maison de l’Écologie !

Nous vous attendons nombreux·ses !

Territoires – Maison de l’Écologie 102 rue Henri-Barbusse 93200 Saint-denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France +33180893618 https://www.assoterritoires.com/maison-ecologie-saint-denis/ Inaugurée en décembre 2019, la Maison de l’Écologie de Saint-Denis est un lieu de sensibilisation et de rencontres autour des thématiques de l’environnement et de la transition écologique, portée par l’association Territoires et soutenu par la Ville de Saint-Denis.

La Maison de l’Écologie propose des activités variées comme des ateliers pratiques, des conférences, des projections, des rencontres professionnelles ou encore des expositions. De nombreux sujets sont mis en lumière lors de ces animations comme l’énergie, la qualité de l’eau, la mobilité douce, le climat, la biodiversité, les déchets et pleins d’autres encore !

Elle est également un centre ressources avec une bibliothèque permettant de consulter sur place des ouvrages et des magazines sur toutes les thématiques environnementales.

La Maison de l’Écologie est ouvert à tou.te.s avec une programmation riche autour de la transition écologique ! Les activités sont proposées gratuitement, contactez-nous pour vous inscrire.

Si vous participez à notre visite, vous pourrez découvrir la maison de l’Écologie, mais aussi notre exploitation maraichère bio, notre jardin pédagogique et notre bâtiment biosourcé, L’Oasis Fertile. MÉTRO – Ligne 13

Saint-Denis Université

BUS – Arrêt Henri Barbusse

Lignes 253, 255, 11, 256,356

À PIED – 20 minutes

Depuis la mairie de Saint-Denis.

VÉLO – 7 minutes

Depuis la mairie de Saint-Denis.

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