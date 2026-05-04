Jan Von Holleben, est un photographe allemand multi primé. Spécialisé dans les compositions loufoques, il expose dans le monde entier. Il a publié dans de prestigieux journaux comme Stern, GEO, Libération, Le Monde… et plus de 20 livres pour enfants et artistes en 16 langues. Il aime composer des scènes extraordinaires avec des objets ordinaires et photographie ses compositions vues de dessus, comme pour en faire une reproduction.

Dans son album Dans les airs, éd. Les Grandes Personnes, il fait chevaucher des enfants à dos de chien à travers le désert, chercher des trésors perdus dans les profondeurs des océans, voler au-dessus de la ville comme Superman dans son costume bleu et rouge… Jan Von Holleben donne vie aux rêves d’enfants.

Laissez vous emporter dans l’univers du photographe grâce à cette exposition de photos inédites.

Visible depuis la rue dans la vitrine de la bibliothèque Benjamin Rabier au 141, avenue de Flandre 75019 Paris.

Exposition photographique issus de l’album « Dans les airs » de l’artiste Jan Von Holleben.

Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

gratuit

Visible depuis la rue dans la vitrine de la bibliothèque Benjamin Rabier au 141, avenue de Flandre 75019 Paris.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

+33142093124



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