Exposition Dans les plis de l’horizon Amiens

Informations pratiques

Amiens

Exposition Dans les plis de l’horizon

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-29

Entre Amiens et Madrid, où il est en résidence à la Casa de Velázquez, François Réau déploie un dispositif plastique d’envergure, mêlant installations, dessins et écritures lumineuses. À la Maison de la Culture d’Amiens, il présente une installation monumentale, au cœur d’un projet multisite mené avec le FRAC Picardie, le Musée de Picardie, la Galerie TOTEM et la Cathédrale.

Cette démarche s’inscrit dans une résidence de territoire à l’invitation d’Amiens Métropole, offrant une configuration rare celle d’une œuvre plastique qui se déploie à l’échelle d’un paysage et dialogue avec ses strates historiques et naturelles.

Du Crotoy aux hortillonnages, en suivant le fil de la Somme, l’artiste explore une mémoire des lieux, entre immersion et relevé. Installations végétales, dessins au graphite et mots néon composent une cartographie sensible où le geste devient empreinte et rythme. Ses recherches convoquent aussi l’histoire de la waide — plante tinctoriale à l’origine du bleu qui contribua à la richesse d’Amiens et au financement de sa cathédrale — ancrant l’œuvre dans une profondeur historique et symbolique. Une déambulation poétique, comme un rite de passage entre nature, architecture et imaginaire.

En partenariat avec Amiens Métropole, le Frac Picardie et la Casa de Velázquez

Vernissage le 29/09 à 18h

Entre Amiens et Madrid, où il est en résidence à la Casa de Velázquez, François Réau déploie un dispositif plastique d’envergure, mêlant installations, dessins et écritures lumineuses. À la Maison de la Culture d’Amiens, il présente une installation monumentale, au cœur d’un projet multisite mené avec le FRAC Picardie, le Musée de Picardie, la Galerie TOTEM et la Cathédrale.

Cette démarche s’inscrit dans une résidence de territoire à l’invitation d’Amiens Métropole, offrant une configuration rare celle d’une œuvre plastique qui se déploie à l’échelle d’un paysage et dialogue avec ses strates historiques et naturelles.

Du Crotoy aux hortillonnages, en suivant le fil de la Somme, l’artiste explore une mémoire des lieux, entre immersion et relevé. Installations végétales, dessins au graphite et mots néon composent une cartographie sensible où le geste devient empreinte et rythme. Ses recherches convoquent aussi l’histoire de la waide — plante tinctoriale à l’origine du bleu qui contribua à la richesse d’Amiens et au financement de sa cathédrale — ancrant l’œuvre dans une profondeur historique et symbolique. Une déambulation poétique, comme un rite de passage entre nature, architecture et imaginaire.

En partenariat avec Amiens Métropole, le Frac Picardie et la Casa de Velázquez

Vernissage le 29/09 à 18h .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Between Amiens and Madrid, where he is in residence at the Casa de Velázquez, François Réau presents a large-scale visual installation combining installations, drawings, and light-up lettering. At the Maison de la Culture in Amiens, he is presenting a monumental installation as part of a multisite project carried out in collaboration with FRAC Picardie, the Musée de Picardie, the Galerie TOTEM, and the Cathedral.

This initiative is part of a regional residency at the invitation of Amiens Métropole, offering a rare configuration: that of a visual art work unfolding on thescale of a landscape and engages in dialogue with its historical and natural layers.

From Le Crotoy to the hortillonnages, following the course of the Somme River, the artist explores the memory of these places, moving between immersion and documentation. Plant installations, graphite drawings, and neon words compose a sensory cartography where the gesture becomes an imprint and a rhythm. Her research also draws on the history of woad—a dye plant that was the source of the blue dye which contributed to Amiens’s wealth and helped finance its cathedral—anchoring the work in a profound historical and symbolic context. A poetic journey, like a rite of passage between nature, architecture, and the imagination.

In partnership with Amiens Métropole, the FRAC Picardie, and the Casa de Velázquez

Opening reception on September 29 at 6 p.m.

L’événement Exposition Dans les plis de l’horizon Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS