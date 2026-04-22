Exposition d’art contemporain Nature Peinture Place du Mercadial Saint-Céré
Exposition d’art contemporain Nature Peinture Place du Mercadial Saint-Céré vendredi 14 août 2026.
Saint-Céré
Exposition d’art contemporain Nature Peinture
Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Exposition immersive, un récit authentique d’un territoire le Lot, son patrimoine naturel et celles qui le traversent
Exposition immersive, un récit authentique d’un territoire le Lot, son patrimoine naturel et celles qui le traversent. C’est une exploration à deux voix avec des invité(e)s surprises !
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Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 94 95 90
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English :
An immersive exhibition, an authentic account of a territory: the Lot, its natural heritage and those who cross it
L’événement Exposition d’art contemporain Nature Peinture Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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