Exposition d’art contemporain Nature Peinture Place du Mercadial Saint-Céré

Saint-Céré

Exposition d’art contemporain Nature Peinture

Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Exposition immersive, un récit authentique d’un territoire le Lot, son patrimoine naturel et celles qui le traversent

Exposition immersive, un récit authentique d’un territoire le Lot, son patrimoine naturel et celles qui le traversent. C’est une exploration à deux voix avec des invité(e)s surprises !

.

Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 94 95 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive exhibition, an authentic account of a territory: the Lot, its natural heritage and those who cross it

L’événement Exposition d’art contemporain Nature Peinture Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne